Украина может получить американские истребители F-16 уже в этом году.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире Fox News.

Он сказал, что поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо ВСУ.

"F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, только F-16 не сможет внести изменения. Им действительно наиболее необходима артиллерия. Поэтому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", - отметил Кирби.

По его словам, главными потребностями ВСУ являются артиллерия, амуниция, ПВО и броня - то есть танки.

"Что им действительно нужно, это артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки. И по всем четырем пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре возможности, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, — и будет еще один в ближайшие дни — вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности", - сказал представитель Белого дома.

Между тем на днях американские СМИ писали, что Вашингтон до сих пор не одобрил обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

А в Пентагоне заявили, что условия для поставок истребителей сейчас "не идеальные" из-за наличия у РФ обширных средств ПВО.