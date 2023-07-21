Чехия за последние месяцы передала Украине несколько десятков танков Т-72. За это от Германии она получила 5 танков Leopard 2A4.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщают České noviny.

Чехия хочет присоединения к немецкому тендеру на закупку боевых танков Leopard в новой версии 2A8.

Чешская армия в настоящее время использует модернизированные танки T-72M4CZ. За последние месяцы она поставила Украине несколько десятков старых версий Т-72, сообщила Чернохова.

Перед этим было заявление, что Чехия передаст ВСУ авиастимуляторы, чтобы летчики учились управлять F-16, не выезжая из Украины.

Также сообщалось, что Чехия передаст Украине зенитно-ракетные комплексы "КУБ" и может обсудить отправку истребителей L-159.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.

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