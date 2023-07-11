Окно возможностей для Украины достичь военного результата на фронте "более или менее закроется к концу этого года".

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на саммите НАТО, передает The New York Times.

Он связал это с предстоящими выборами в США и других странах, после чего поддержка Киева может снизиться.

"Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров. Мы также увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия", - сказал Павел.

NYT отмечает, что заявление Павела контрастирует с высказываниями других лидеров на саммите, которые говорят о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

Напомним, ранее Петр Павел говорил, что текущие боевые действия, которые ведет украинская армия только подготовительный этап контрнаступления.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал планы западных лидеров не включить никакой конкретики по членству Украины в НАТО в готовящемся заявлении.

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