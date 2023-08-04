Власти Германии тормозят поставки обещанного Украине оружия.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

По данным издания, после майского визита Владимира Зеленского в Берлин из 110 обещанных танков Leopard Украине были поставлены только 10. А два десятка боевых машин пехоты (БМП) Marder и системы ПРО Iris-T SLM не отправлены вовсе.

Ссылаясь на источники в правительстве Украины, издание утверждает, что в начале июля Киев подал заявку на покупку 11 комплексов Iris-T SLM у компании Diehl Defense. Одна система стоит около 140 миллионов евро, то есть общая сумма сделки составляет около 1,5 миллиардов евро. Поставка систем должны осуществляться напрямую.

Министерство экономики ФРГ предварительно одобрило сделку и направило заявку в Федеральный совет безопасности, куда входят девять министров. Однако за три недели чиновники так и не приняли решение о судьбе поставок. Участники совета либо не соглашаются на поставки оружия Украине, либо соглашаются, но с неохотой.

В начале июня канцлер Олаф Шольц пообещал передать Украине систему Iris-T. По его словам, поставка должна была состояться в "ближайшие недели". Но СМИ заявляет, что Украина получит вооружение только у концу года.

Всего Берлин обещал помощь Украине на 2,4 миллиарда евро - это самый большой пакет с начала войны.

На днях сообщалось, что Германия также продолжает отказывать Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus.