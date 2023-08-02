Вашингтон может объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву в начале следующей недели.

Об этом сообщила газета Politico в статье под заголовком "Прорыва в контрнаступлении Украины пока нет".

"Если сторонники Украины и надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские силы предприняли новый удар на юго-востоке страны, то они сильно разочаровались.

Последняя атака, в ходе которой Украина перебросила тысячи обученных на Западе подкреплений, чтобы продвинуться на юг от города Орехов, ещё не дала значительных результатов, заявили представители Пентагона... Их успехи измеряются в сотнях метров", — пишет издание.

Газета пишет, что на данный момент Украина задействовала 150 000 военнослужащих по трём направлениям контрнаступления, включая несколько бригад, обученных на Западе.

По словам человека, который консультирует украинское правительство, даже когда ВСУ удастся продвинуться через минные поля, россияне всё так же будет использовать артиллерию и вертолёты для ударов по наступающим.

В Пентагоне ожидают, что контрнаступление продлится по крайней мере до осени и, возможно, до зимы.

Перед этим канал CNN сообщил о кровопролитных боях за Старомайорское на Времьевском выступе, которое было освобождено украинской армией.

Ранее украинские военные объяснили американским журналистам, почему возвращение территорий идёт так медленно.