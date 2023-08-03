Германия продолжает отказывать Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Aussiedlerbote.

"Мы все еще считаем, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. Не только мы не поставляем. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши имеют особую дальность", - заявил он.

Ранее в Берлине уже говорили, что не хотят поставлять вооружение, которое может быть использовано для ударов по российской территории.

А Соединенные Штаты не хотят давать Украине ATACMS, которые бы пригодились во время наступления ВСУ.

При этом недавний взрыв в Таганроге показал, что у Украины появился свой вариант дальнобойных ракет.

Тем временем война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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