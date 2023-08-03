В четверг, 3 августа, в Украине идет 526-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

3 августа

09.42 В Херсоне с утра под обстрел попал главный храм в центре города - Екатерининский собор, сообщает МВД.

Именно рядом с церковью под обстрел попал автобус с людьми, который проезжал мимо.

В храме возник пожар, тушить который приехали спасатели, и попали под повторный обстрел.

Ранены четыре сотрудника ГСЧС, повреждена спецтехника.

09.35 Еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений, сообщает британская разведка.

Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.

Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей.

Хотя подлесок может также служить прикрытием и для небольших скрытных атак украинской пехоты, в целом он усложняет продвижение.

08.55 В Херсоне с утра под обстрел попал троллейбус, который вез людей на работу. Предварительно три человека получили ранения.

08.35 Этой ночью Украина уничтожила все 15 ударных дронов, которые были пущены со стороны России, заявляют Воздушные силы. Атака шла со стороны Брянской области.

Сегодня ночью беспилотники сбивали в Киеве и области.

08.20 Главное из сводки Генштаба.

Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими дронами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила 23 ударных БПЛА. Враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Террористы получили задачу пополнить на 1000 человек подразделения внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

07.55 Бразилия не поедет на саммит по Украине, который состоится в Саудовской Аравии.

При этом представитель страны выступит на этой встрече по видеосвязи, сообщил внешнеполитический советник президента Селсу Аморим.

Ранее об участии Бразилии в саммите сообщал глава ОП Андрей Ермак.

07.35 Ночью был удар по зданию школы в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Лысак.

07.12 Ночью на подлете к Киеву были сбиты около полутора десятков "шахедов".

"Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов "Шахед" на Киев. И снова, как вчера, атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву выявлены и уничтожены почти полтора десятка воздушных целей", - сообщает глава КГВА.

Он также пишет, что, по предварительной информации, жертв и разрушений в Киеве нет.