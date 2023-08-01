Польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД из-за высказываний представителя офиса президента Анджея Дуды.

Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это.

Он сказал об этом в контексте нежелания Польши покупать украинское зерно, за продление запрета на импорт которого выступает Варшава.

Вскоре спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов", – отметил Николенко.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Украина могла бы выказывать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.

В свою очередь Владимир Зеленский на это ответил: "Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю".