На одной из игр польской футбольной премьер-лиги болельщики из Вроцлава развернули антиукраинские плакаты.

Об этом пишет портал Sport.pl.

"Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания позади. Волынь-43"- баннеры такого и еще более резкого содержания появились на трибунах во время матча между командами "Сленск Вроцлав" и "Заглембе Любин".

Это не первый раз, когда вроцлавские болельщики выдвигают антиукраинские лозунги. В марте их клуб уже штрафовали на 15 000 злотых за транспарант с надписью: "Это не наша война". А в октябре прошлого года они призывали "остановить украинизацию Польши".

В этот раз на одной из трибун группа болельщиков развернула огромную красную надпись на черном фоне: "Волынь '43". При этом шрифт букв подобран таким образом, чтобы создать эффект стекающей с них крови.

Также болельщики вывесили много других, более мелких баннеров, например, "Остановить украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "еб@ть УПА" и "Бандеровские курвы".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки не будут мстить украинцам за события 1940-х, признанные в Польше геноцидом. Однако призвал Киев признать сам факт Волынской резни.

Также президент Дуда призвал поляков к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. Он заявил, что "истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня".

Недавно Польский сейм единогласно принял резолюцию к 80-летию Волынской трагедии, которую в документе официально называют "Волынской резней". Варшава призвала Киев признать вину за те события.