Польский сейм единогласно принял резолюцию к 80-летию Волынской трагедии, которую в документе официально называют "Волынской резней".

Варшава призывает Киев признать вину за те события.

"Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны", - говорится в резолюции.

В тексте документа подчеркивается, что данные действия спланировали руководители ОУН, а совершили войска ОУН и УПА, "часто поддерживаемые гражданским населением Украины".

По польским оценкам, погибло более 100 000 поляков, еще несколько сотен тысяч были вынуждены бежать.

Напомним, что на днях президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Луцке вместе присутствовали на молебне в честь жертв Волынской резни.

Ранее Анджей Дуда заявил, что поляки не будут мстить украинцам за те события, признанные в Польше геноцидом. Однако призвал Киев признать сам факт Волынской резни.

Также президент Дуда призвал поляков к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. Он заявил, что "истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня".

В июле прошлого года, в день Волынской трагедии, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым гражданам Польши будет предоставлен особый статус в Украине.