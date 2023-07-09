В воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Об этом сообщает "Суспільне".

Визит глав двух государств в Луцке заранее не был анонсирован. При этом, как пишет "Суспільне", накануне вечером в горсовете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто в связи с проведением мероприятий по оказанию почестей памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщине Волынской трагедии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Они обсудили свои ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.