Как оказалось, повод посещения Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой католического костела в Луцке - это приближение дня памяти Волынской резни 1943 года.

В Польше он проходит 11 июля и называется "Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами".

"Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни. Память нас объединяет. Вместе мы сильнее", - подписал украинский президент фото с польским коллегой в Луцке.

Напомним, что 9 июля президент Польши прибыл в Луцк с неанонсированным визитом.

Ранее мы писали о том, что ранее в Польше призвали Зеленского извиниться за "Волынскую резню".

А также, что официальный представитель МИД Польши был отстранен от должности после заявления о Волынской резне. В интервью ONet он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния в волынской трагедии. Он также напомнил о христианской формуле истинного примирения, которая звучит как: "Прощаем и просим прощения".

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

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