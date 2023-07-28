Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

В него вошли:

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206),

13 разведывательных дронов Vector,

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun,

6 зенитных самоходных установок Gepard,

15 тыс. боеприпасов к ним,

2,6 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм.

Перед этим Германия передала Украине первые десять из обещанных более ста танков Leopard 1А5.

Ранее мы писали, что Германия не будет строить в Польше центр для ремонта переданных Украине танков Leopard. По словам западных изданий, от этих намерений отказалась, потому что Берлин считает, что Варшава пыталась завысить стоимость этого проекта.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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