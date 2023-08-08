Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Об этом заявил глава отдела закупок армии США Дуг Буш, сообщает CNN.

"Администрация работает над пакетом документов, который Конгресс должен рассмотреть этой осенью", - сказал Буш, добавив, что детали еще должны быть определены Управлением бюджета.

"Но я думаю, что у нас будут очень веские доводы, и мы надеемся получить поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования - в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – добавил он.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи действующего главы Белого дома Джо Байдена и призвал Конгресс отказать в выделении новых сумм.

А американский миллиардер Илон Маск призвал власти США отчитаться, как расходуются выделенные Украине деньги. "Было бы неплохо, если бы общественность знала, на что тратятся деньги", – заявил Маск.