"Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение". Под таким заголовком вышла статья The Wall Street Journal, посвященная дальнейшим действиям Запада по оказанию помощи Киеву.

По оценке журналистов, медленное продвижение ВСУ станет испытанием для стратегии Запада и президента США по оказанию Украине многомиллиардной военной помощи, чтобы дать ей возможность "начать переговоры с Москвой, находясь в сильной позиции".

"Очевидно, что легче оказывать поддержку, когда дела идут хорошо", - сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, работающий сейчас в аналитическом центре Atlantic Council.

Он считает, у Белого дома нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие, ведь сворачивание помощи Украине и допущение даже частичной победы России "станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который превзойдет по масштабам даже вывод войск из Афганистана".

Поэтому США остается надеяться на прорыв обороны РФ украинскими войсками или на внутрироссийские конфликты.

Главный же вопрос состоит в том, хватит ли у США и их союзников решимости продолжить поддержку Украины или тем более расширить ее, если наступление ВСУ не достигнет прогресса, которого от него ожидают.

Подводя итог, WSJ цитирует заместителя премьер-министра Канады Кристию Фриланд, сказавшую: "Мое главное опасение по поводу Украины – это мы сами".

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что залогом успеха украинского наступления может стать "беспорядок среди политического и военного руководства РФ".

Между тем сегодня немецкие военные раскритиковали ВСУ за используемую тактику и применение техники, полученной от союзников.