Залогом успеха украинского наступления может стать "беспорядок среди политического и военного руководства РФ".

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме безопасности, организованном Аспенским институтом.

Бернс сослался на разведданные, свидетельствующие о наличии "некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной", выстроенной российскими войсками. В частности, это "низкий моральный дух", "плохое командование" и "беспорядок среди политического и военного руководства РФ".

Глава ЦРУ оптимистично оценил перспективы наступления ВСУ благодаря этим факторам.

"Это будет трудная задача, но мы как разведывательное агентство сделаем все возможное, чтобы обеспечить разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса", - пообещал Бернс.

Ранее на том же форуме Бернс сообщил, что ЦРУ заранее знало о подготовке куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным мятежа в России.

Также он заверил, что Центральное разведывательное управление не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в Украине.