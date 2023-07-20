Украинский военный показывает подбитый танк "Леопард" во время наступления.

Видео об этом было опубликовано в сети Телеграм.

Действие происходит на открытой местности близ лесополосы. Военнослужащий что-то произносит и жестикулирует, но звук в ролике отсутствует.

Можно видеть полосу, оставленную на земле гусеничной техникой, посреди которой лежит оторванная башня танка. Вокруг разбросаны зелёные ящики и обломки.

На дальнем плане видно поле, на котором неподвижно стоит какая-то гусеничная бронемашина. Возможно, это и есть немецкий танк "Леопард", у которого оторвало башню при детонации боекомплекта после попадания.

Ранее западные издания написали, что за первые две недели контрнаступления Украина потеряла пятую часть задействованного вооружения.

Перед этим сложности возвращения украинских территорий прокомментировал отставной генерал США, назвав полосу российских укреплений "Двадцатью километрами ада".

Мы также сообщали, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на данный момент добиться быстрых результатов в ходе наступления "практически невозможно".