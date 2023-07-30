Бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи действующего главы Белого дома Джо Байдена и призвал Конгресс отказать в выделении новых сумм.

Об этом политик сказал на митинге в Пенсильвании.

"Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины, которая, по-видимому, платила его семье все эти миллионы долларов. В свете этой информации Конгресс США должен отказаться санкционировать хотя бы один дополнительный платеж из наших опустошенных запасов", - заявил Трамп.

Он сослался на недавно всплывшие показания информатора ФБР, который утверждал, что украинская энергокомпания Burisma была готова заплатить Байдену и его сыну Хантеру 10 миллионов долларов за помощь в решении своих проблем.

Напомним, сам Байден настаивает на невиновности своего сына, который был членом правления Burisma, и утверждает, что не в курсе его деловых связей за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей, где уже поговаривают о перспективах импичмента.

На днях Хантер Байден на суде не признал вину по всем пунктам обвинения в налоговых махинациях.