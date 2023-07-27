Сын президента США Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием.

Об этом передают мировые СМИ.

При этом ранее в среду пресса писала, что Байден-младший согласился признать вину, после чего обвинение и защита договорились о пересмотре досудебного соглашения.

Суд в американском штате Делавэр отложил вынесение вердикта в отношении сына действующего президента США, а также дал сторонам защиты и обвинения 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании вины. Таким образом, суд отложил решение по сделке со следствием, на которую ранее пошел Байден-младший.

Между тем Белый дом не стал комментировать дело Хантера Байдена, так как он частный гражданин. Об этом заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

"Хантер Байден - частный гражданин, и это его личное дело", - сказала Жан-Пьер. Она добавила, что Байден-старший и первая леди США "поддерживают его в его усилиях изменить свою жизнь".

"Это дело рассматривалось независимо и, как вы все знаете, велось прокурором, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом", - подчеркнула она, рекомендовав все дополнительные вопросы направить в минюст или представителям Хантера Байдена.

Хантеру Байдену, ставшему первым в истории ребенком действующего президента, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов США в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.

Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации.

Как ожидалось, сделка должна была быть официально рассмотрена на заседании в среду, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу.