Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Сторона обвинения заявила в суде, что Хантер Байден не уплатил от 1,1 до 1,5 млн долларов федеральных налогов до установленных законом сроков, и что рекомендует ему условный срок.

Судья спросил у Байдена названия иностранных компаний, в которых он работал.

"Украинская энергетическая компания Burisma", — сказал Байден.

Также он упомянул о своей работе в китайской энергетической компании CEFC. Его связи с этой компанией стали объектом пристального внимания республиканцев в Палате представителей.

Судья спросил Байдена, знал ли он, что должен государству налоги.

"Да, ваша честь", - ответил тот.

Таким же образом он ответил, когда судья спросил его, намерен ли он признать себя виновным во вменяемых ему нарушениях. Он согласился признать себя виновным по двум обвинениям о неуплате налогов, а также об употреблении наркотиков и хранении оружия.

Причем стороны слушаний признали, что такая сделка с признанием вины не защищает Хантера от потенциальных обвинений в будущем.

Согласно информации телеканала, ожидается, что в рамках соглашения о признании вины минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну президента США испытательный срок.

Адвокаты Хантера Байдена сказали, что их клиент признает себя виновным, потому что считает, что "важно взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни".

Это беспрецедентный случай в американской истории: никогда прежде сын действующего президента США не входил в здание федерального суда и не признавал себя виновным в совершении преступления.

Между тем некоторые СМИ заявляют со ссылкой на стороны обвинения и защиты, что сделка о признании сыном Байдена вины в суде по делу о налоговых правонарушениях не состоится.

В минувшем месяце прокурор округа Делавэр Дэвид Вайс объявил, что Хантер Байден согласился признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях в рамках сделки по урегулированию трех предъявленных ему пунктов обвинения. Еще один пункт касается предполагаемого использования Байденом-младшим наркотических веществ и владения револьвером Colt, что также запрещено законом.

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил претензии Минюста к Хантеру Байдену со штрафом за нарушение правил дорожного движения.