У Хантера Байдена нашли обширные связи с самыми влиятельными чиновниками администрации США. Список
Почти дюжина нынешних и бывших чиновников, работающих в Белом доме и администрации Джо Байдена, включая советника президента по национальной безопасности и госсекретаря, имеют обширные связи с Хантером Байденом, которого республиканцы обвиняют в продаже доступа к своему отцу.
Об этом сообщает Fox News.
Канал привел свидетельства общения Байдена-младшего с 11 высокопоставленными лицами.
Он и советник по нацбезопасности Джейк Салливан в 2017-2019 годах вместе находились в правлении экспертного центра Truman National Security Project.
В мае 2015 Хантер просил о встрече с Энтони Блинкеном, чтобы обсудить "пару вещей" - тот тогда был заместителем главы госдепат Также сыно Байдена контактировал с его женой Эван Райан, которая и тогда работала в Белом доме, и продолжает это делать сейчас на посту секретаря кабинета Белого дома.
Кроме того, в списке значатся:
- глава аппарата Белого Дома Джефф Зиентс;
- замдиректора протокольной службы Пентагона Кэти Чанг;
- директор по операциям Овального офиса Анни Томасини;
- бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн, ушедший в отставку в феврале;
- директор по связям с общественностью первой леди Джилл Байден Элизабет Александер, которая в мае ушла во временный отпуск, чтобы помочь возглавить отдел обмена сообщениями в предвыборном штабе Байдена;
- нынешний старший советник Байдена Майкл Донилон, который был главным стратегом его кампании в 2020 году;
- советник Байдена-старшего Стив Риккетти;
- помощник президента и директор Управления по законодательным вопросам Луиза Террелл.
Ранее мы писали, что бизнес-партнеры Хантера посещали Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США.
В связи с этим Такер Карлсон заявил, что сын главы Белого дома по сути является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям. При этом он нарушал американский закон об иноагентах, так как не регистрировался в этом качестве, а затем избежал обвинений со стороны министерства юстиции.