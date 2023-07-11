Почти дюжина нынешних и бывших чиновников, работающих в Белом доме и администрации Джо Байдена, включая советника президента по национальной безопасности и госсекретаря, имеют обширные связи с Хантером Байденом, которого республиканцы обвиняют в продаже доступа к своему отцу.

Об этом сообщает Fox News.

Канал привел свидетельства общения Байдена-младшего с 11 высокопоставленными лицами.

Он и советник по нацбезопасности Джейк Салливан в 2017-2019 годах вместе находились в правлении экспертного центра Truman National Security Project.

В мае 2015 Хантер просил о встрече с Энтони Блинкеном, чтобы обсудить "пару вещей" - тот тогда был заместителем главы госдепат Также сыно Байдена контактировал с его женой Эван Райан, которая и тогда работала в Белом доме, и продолжает это делать сейчас на посту секретаря кабинета Белого дома.

Кроме того, в списке значатся:

глава аппарата Белого Дома Джефф Зиентс;

замдиректора протокольной службы Пентагона Кэти Чанг;

директор по операциям Овального офиса Анни Томасини;

бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн, ушедший в отставку в феврале;

директор по связям с общественностью первой леди Джилл Байден Элизабет Александер, которая в мае ушла во временный отпуск, чтобы помочь возглавить отдел обмена сообщениями в предвыборном штабе Байдена;

нынешний старший советник Байдена Майкл Донилон, который был главным стратегом его кампании в 2020 году;

советник Байдена-старшего Стив Риккетти;

помощник президента и директор Управления по законодательным вопросам Луиза Террелл.

Ранее мы писали, что бизнес-партнеры Хантера посещали Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США.

В связи с этим Такер Карлсон заявил, что сын главы Белого дома по сути является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям. При этом он нарушал американский закон об иноагентах, так как не регистрировался в этом качестве, а затем избежал обвинений со стороны министерства юстиции.