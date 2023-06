Сын главы Белого дома Хантер Байден является иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям. При этом он нарушал американский закон об иноагентах, так как не регистрировался в этом качестве, а затем избежал обвинений со стороны министерства юстиции.

Такое мнение высказал бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в новом выпуске своего авторского шоу, опубликованном в Твиттере.

"Самое удивительное, что Хантеру Байдену удалось избежать обвинений по закону о регистрации иностранных агентов", - отметил Карлсон в контексте новостей о том, что сын американского лидера намерен признать вину по двум пунктам обвинения со стороны Минюста США в уклонении от уплаты налогов.

"На протяжении десятилетий практически никто не регистрировался в Вашингтоне в качестве иностранного агента и никого за это не преследовали. Но несколько лет назад Минюст начал отправлять людей в тюрьму за нарушение этого закона", - продолжил ведущий, подчеркнув, что преследованию на этом основании подвергались в первую очередь политические оппоненты демократов.

По словам Карлсона, "если бы система работала должным образом, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кому были бы предъявлены обвинения".

"Хантер Байден был иностранным агентом и не регистрировался в этом качестве", - сказал ведущий, отметив, что сын президента США "продавал доступ к своему отцу и законодателям китайцам, украинцам, странам по всему миру".

"Здесь не о чем спорить, ФБР знало об этом. Годами у них был доступ к ноутбуку Хантера Байдена, но они и по сей день не предъявили ему обвинений. И не предъявят", - констатировал Карлсон, иронично предположив, что это объясняется наличием у него "хороших генов".

