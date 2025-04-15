Польша больше не будет "наивной" в помощи Украине, а начнет на ней зарабатывать.

Об этом на европейском форуме новых идей (EFNI) заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

По его словам, отныне Польша настроена на отстаивание своих интересов.

"Польские компании, польское государство — мы будем на этом зарабатывать. Мы будем помогать. Польша — символ солидарности, но больше не наивной. Не будет так, что Польша проявляет солидарность, а другие зарабатывают, например, на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и будем на этом зарабатывать. Мы будем жёстко отстаивать наши интересы и интересы польских компаний", - сказал Туск.

Он добавил, что терминал в польском Славкуве станет "ключевым местом с точки зрения логистики и транспорта" при послевоенном восстановлении Украины.

Напомним, в конце марта Владимир Зеленский сказал, что США больше не будут бесплатно оказывать помощь Украине. По его словам, американские власти подвердили это официально.

При этом британский журнал The Economist пишет, что Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить своими недрами заявленный США долг в полтриллиона долларов за оказанную при Джо Байдене военную помощь.