Венгрия, выступающая против европейских миротворцев в Украине, продолжает блокировать деньги Евросоюза на военные нужды Киева и открытие переговоров по членству Украины в ЕС.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам Сикорского, Польша хотела бы открыть первый кластер переговоров во время своего председательства в Евросоюзе до 1 июля 2025 года.

"Я снова обратился в Венгрию с просьбой снять вето на выделение почти семи миллиардов евро из Европейского фонда мира, а также прекратить блокировать открытие первого переговорного кластера. Но это как разговор с кирпичной стеной", – заявил Сикорский.

Он также уточнил, что Венгрия блокирует 17-й пакет санкций ЕС против России.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что принятие Украины в Евросоюз разрушит Венгрию.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать путь Украины в Евросоюз, пока не вернёт языковые права закарпатским венграм.

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