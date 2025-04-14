Венгрия выступает против военной миссии Евросоюза в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после сегодняшнего заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Для Венгрии это красная линия", - сказал Сийярто, добавив, что присутствие европейских военных в Украине несет угрозу эскалации.

Также глава венгерской дипломатии заявил, что Будапешт не поддержит новый санкционный пакет Евросоюза против России, в который хотят внести российских министров.

Напомним, на днях агентство AFP сообщало, что лишь шесть стран из 30 участников коалиции желающих выразили готовность отправить войска в Украину.

Европейские чиновники рассказали агентству, что в число готовых послать своих военных входят Великобритания, Франция и страны Балтии.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что страны Европы изучают возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворческой миссии в Украину.

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