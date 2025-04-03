Страны Европы изучают возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворческой миссии в Украину.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о командно-контрольных структурах НАТО, общих возможностях разведки, наблюдения и рекогносцировки. В частности, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения E-3 Awacs.

Эта идея рассматривается также как возможность косвенно вовлечь США в эту инициативу и заручиться "молчаливой поддержкой" Вашингтона, поскольку потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.

"Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран (в Украине - Ред.), то НАТО - это единственный вариант (командования и управления - Ред.), который мы можем использовать", - заявил один из чиновников.

"Политики и дипломаты на самом деле не знают, что значит управлять чем-то подобным. Вам нужны военные ребята с самого начала", - сказал другой чиновник.

Напомним, что следующая встреча "коалиции желающих" по Украине состоится в штаб-квартире НАТО 10 апреля.

Ранее СМИ писали, что на Западе все чаще говорят о размещении миротворцев в Украине в море и воздухе.

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