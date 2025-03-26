Для Украины планируется создание двух миротворческих миссий. Одним из сценариев является миссия под эгидой ООН с военными из стран Азии и Южной Америки, вторым - с группой военных из западных стран, готовых направить свои вооруженные силы.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Предполагается, что в контингент ООН могут войти такие страны, как Индия, Бразилия, Индонезия и Саудовская Аравия. Причем Индонезия уже опровергла, что получила запрос на размещение своих миротворцев в Украине. Они должны будут контролировать линию соприкосновения двух армий.

Западные же миротворцы могут быть размещены на границе Украины с ЕС.

При этом отмечается, что США "будут готовы предоставить поддержку, все логистические и технологические компоненты, необходимые для этих операций", включая "небесный контроль", радары и спутники.

Не так давно западные СМИ начали писать, что Франция и Великобритания начали отходить от своих первоначальных планов о размещении миротворцев в Украине.

При этом в МИД Украины говорили, что уже составлен список стран, готовых отправить миротворческий контингент в Украину, однако запуск этой миссии зависит от прогресса в мирных переговорах.