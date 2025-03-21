Литва готова отправить своих миротворцев в Украину после прекращения огня. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в интервью Bloomberg.



"Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту поддержку", - заявил Науседа.

Он отдал должное президенту США Дональду Трампу за "откровенные намерения" положить конец трехлетней войне России против Украины, но заявил, что Путин использует этот процесс в своих интересах, продолжая добиваться поставленных военных целей.

"Пока что Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать режим прекращения огня, как обещали, не атаковать, не наносить удары по критически важной инфраструктуре", - заявил Науседа.

Литва и два ее балтийских соседа вдоль восточного фланга НАТО были среди самых ярых сторонников Киева. Наряду с Латвией и Эстонией Литва увеличила расходы на оборону, чтобы сдержать потенциальную агрессию. Эстония на этой неделе объявила о планах тратить не менее 5% от объема производства на оборону со следующего года, отмечает издание.

Отметим, что Франция и Британия, похоже, уже начали отходить от своих предложений по миротворцам в Украине и предлагают им альтернативы.

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