Британская газета The Times в редакционной статье усомнилась, что Лондон способен направить сколь-нибудь значительные войска в Украину. Особенно ввиду того, что президент США Дональд Трамп не хочет предоставлять гарантий поддержки этим войскам.

"Миротворческие силы, достойные этого названия, требуют командной структуры, связанной с США", - пишет газета.

В противном случае "развертывание бронетанковой бригады в течение многих лет будет истощать крошечную армию Великобритании, насчитывающую 70 000 человек, до предела".

Также у Британии не хватает артиллерии.

"Безвозмездно передав Украине все свои 155-мм САУ, армия располагает как раз 14 новыми. Танки Challenger и машины Warrior (последняя из них уходит на утилизацию) остро нуждаются в модернизации", - пишет издание.

Кроме того величина запланированного контингента - 30 тысяч военных - "с учетом многих сотен миль границы, которую нужно покрыть, была бы фиговым листком".

Также беспокоит редакцию "Таймс" вопрос финансов. По их оценкам, даже ограниченное британское развертывание, вероятно, будет стоить два миллиарда фунтов стерлингов в год.

"В последнее время у британских премьер-министров вошло в привычку расхаживать по международной арене, ввязываясь в маленькие войны, не имея для них средств. Война с Россией была бы какой угодно, только не маленькой... Посылать войска в опасное место при недостаточных силах и с недостаточным вооружением аморально", - говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что на этой неделе генералы из 27 стран соберутся в Лондоне, чтобы начать "военные учения по потенциальному развертыванию войск, кораблей и самолетов в Украине".

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.