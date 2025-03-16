Европейские страны до сих пор не достигли конкретного соглашения о размещении каких-либо сил в Украине. Об этом пишет газета The Telegraph по итогам вчерашнего онлайн-саммита в Лондоне.

"Пока не принято решение о военной поддержке Украины как коалиции… Необходимы дополнительные дискуссии о том, способна ли коалиция добровольцев высадить войска на суше", - подводит издание итог переговорам, в которых вчера принял участие и президент Владимир Зеленский.

Генералы из 27 стран соберутся в Лондоне на этой неделе, чтобы начать "военные учения по потенциальному развертыванию войск, кораблей и самолетов в Украине".

В саммите приняли участие "все основные европейские страны, а также премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии, а также президент Турции".

"Была достигнута договоренность о том, что теперь мы переходим к оперативной фазе, поэтому переговоры в четверг станут следующей центральной темой", - заявил премьер Британии Кир Стармер.

Он "все еще надеется привлечь на свою сторону скептически настроенного Дональда Трампа и настаивает на том, что миротворческая миссия "должна проводиться совместно с Соединенными Штатами", пишет издание.

"Премьер-министр хочет, чтобы Америка предложила "бэкстоп", имея в виду, что она придет на помощь коалиции, если Россия обстреляет ее войска в Украине", - сообщает газета.

Переговоры в четверг будут посвящены тому, сможет ли группа собрать достаточно ресурсов, чтобы эффективно сдерживать Москву от дальнейшей агрессии.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не планирует отправлять своих миротворцев в Украину.

Ранее власти Финляндии также заявили, что не собираются отправлять войска в Украину, так как страна граничит с Россией.