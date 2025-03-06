Большинство европейских стран не хотят отправлять миротворцев в Украину без участия Штатов, хотя бы поддержки с воздуха и разведки.

Об этом сообщает El Pais.

Обсуждать гарантии безопасности для Украины европейцы будут на сегодняшнем саммите. Однако Венгрия обещает наложить вето на любые решения по Украине.

"Послание большинства государств-членов заключается в том, что военная поддержка Украины должна продолжаться. Следующий шаг - гарантии безопасности и рассмотрение того, что может сделать ЕС. Первое, что нужно сделать, - это укрепить армию на случай возможного нападения. Другим аспектом является анализ того, готов ли Союз внести свой вклад другими способами, например, отправив войска на места. Это пока преждевременный спор, поскольку прекращение огня еще не достигнуто. Но мы не можем игнорировать тот факт, что есть государства-члены, которые уже заявили о своей готовности сделать это", - заявил высокопоставленный брюссельский чиновник.

Участие миротворцев может включать "патрульные операции, миссии по укреплению национальной безопасности и развертывание военных сил под европейским флагом". Однако пока, по словам высокопоставленного источника в ЕС, дебаты по этим гарантиям безопасности "еще незрелые". А страны ЕС не уточняют, какие именно инструменты Политики безопасности и обороны они анализируют.

В пятницу руководство ЕС обсудит защиту Украины со странами, не входящими в блок - Турцией, Норвегией и Великобританией.

Напомним, Италия отказала Франции и Британии в отправке своих миротворцев в Украину.

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе отказались от решения о выделении 20 миллиардов евро военной помощи Украине.