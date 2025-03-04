Премьер-министр Италии Джорджа Мелони критически отнеслась к идее направить войска из европейских стран в Украину. Рим не разделяет соответствующее предложение Великобритании и Франции.

"По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности. Именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину", - сказала она в эфире телеканала Rai1.

Также газета La Repubblica написала о скепсисе главы итальянского правительства насчет миротворцев.

"Направление итальянских военных никогда не стояло на повестке", - приводит ее слова издание.

По заверению Мелони, Рим готов участвовать в подобной миссии, только если она будет проводиться под эгидой ООН и при условии завершения боевых действий.

На днях СМИ писали, что Соединенные Штаты не планируют давать военных гарантий европейским миротворцам, которые могут отправиться в Украину.

Между тем Москва не раз высказывалась против введения европейских миротворцев в Украину.