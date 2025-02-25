Если Запад направит в Украину всего 30 тысяч миротворцев, они первыми убегут в случае нового наступления РФ.

Об этом заявил каналу "Новини.LIVE" секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

По его словам, идея ввода миротворцев не совсем однозначная.

"Смотря какие условия будут созданы. Если будет перемирие, мир, если нам дадут серьезные гарантии безопасности, тогда можно будет. И потом: где будут эти миротворцы? Они будут среди нас или позади нас? Находиться между Россией и Украиной? Я не знаю страну, которая туда их отправила бы... За эти три года было столько холодных душей, что сейчас даже самые невероятные вещи становятся возможными. Сегодня возможно всё...", - объяснил народный депутат.

Костенко считает ключевым вопрос, где будут размещены миротворцы. И не верит, что кто-то отправит своих военных на линию соприкосновения.

"30 тысяч миротворцев будут просто статистами, которые побегут первыми, если что-то начнется", - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидер РФ Владимир Путин не видит проблем с размещением европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения.

При этом парламент Нидерландов уже одобрил резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине в случае заключения перемирия.