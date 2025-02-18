Парламент Нидерландов одобрил резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине в случае заключения перемирия.

Об этом сообщает телеканал NOS.

В то же время телеканал отмечает, что решение в конечном итоге будет принимать правительство, а в нем шансы на положительный исход в отношении нидерландских миротворцев значительно снизились: хотя премьер-министр Дик Схоф однозначно поддерживает инициативу, входящая в коалицию ультраправая партия Герта Вилдерса PVV угрожает заблокировать ее.

"Нидерланды уже участвуют во многих миссиях, и мы должны защищать свою территорию", — написал Вилдерс в соцсети Х.

Напомним, западные издания писали, что в Европе нет единого мнения по отправке войск в Украину. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил разместить миротворцев не на линии будущего прекращения огня в Украине, а за ней.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил отправку европейских войск в Украину во время войны.

А премьер Британии Кир Стармер считает неэффективным ввод миротворцев в Украину без гарантий безопасности от США.