Размещение европейских сил в Украине должно быть подкреплено гарантиями США.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер после экстренного саммита лидеров европейских стран в Париже, передает Sky News.

"Только американские гарантии безопасности способны эффективно сдерживать Россию от новой агрессии", - сказал он.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что никаких решений по Украине на экстренном саммите не приняли.

"Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения", – сказал Туск.

Напомним, представители команды президента США Дональда Трампа говорили, что гарантии безопасности Украине должны давать европейские страны.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы в ближайшие годы не смогут обеспечить гарантии безопасности для Украины без участия Соединённых Штатов.

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