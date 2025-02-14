Страны Европы в ближайшие годы не смогут обеспечить гарантии безопасности для территорий подконтрольных Киеву без участия Соединённых Штатов.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт немецкий журнал Spiegel.

"Мы должны чётко понимать, что у нас большой разрыв в силах сдерживания. Без мощностей США мы не будем в состоянии обеспечивать гарантии безопасности для Украины как минимум в ближайшие годы", – сообщил министр Германии.

Напомним, Писториус заявил, что, если не будет гарантировано участие ЕС в переговорах по Украине, "то очень трудно себе представить, что Европа после процесса (урегулирования конфликта) возьмёт на себя какие-то обязательства".

Ранее в окружении президента США Дональда Трампа заявили, что гарантии безопасности Украины будет обеспечивать Европа.

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц также добавил, что США будут стремиться "возместить" затраты на военную помощь Киеву за счёт "партнёрства с украинцами с точки зрения их редкоземельных элементов, природных ресурсов, нефти и газа, а также покупки наших".

При этом, как пишет издание Foreign Policy, страны НАТО могли бы предложить Украине два типа гарантий безопасности.