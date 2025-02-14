Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Критика прозвучала на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Писториуса, Трамп пошел на уступки президенту РФ Владимиру Путину еще до начала переговоров, в то время как глава Кремля "не сдвинулся ни на дюйм".

"Как именно будут проходить переговоры об установлении мира в Украине, и прежде всего каковы будут результаты переговоров, конечно, сейчас еще не определено. К сожалению, администрация Трампа публично пошла на уступки Путину еще до того, как переговоры даже начались", - заявил Писториус.

При этом он назвал предложение США неуклюжим и отметил, что было бы гораздо лучше поговорить о возможном членстве Украины в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров.

Напомним, команда Трампа уже публично заявила, что выход ВСУ на границы хотя бы 2014 года и вступление в НАТО нереалистичны.

При этом Писториус поприветствовал намерения Трампа как можно быстрее завершить войну, однако отметил, что Европа должна участвовать в переговорах. В ином случае ЕС не сможет участвовать в обеспечении мира.

По его убеждению, исключение ЕС из переговоров об Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США.

Также в Мюнхене на конференции по безопасности выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В своей речи он подверг резкой критике политику Евросоюза и отдельных европейских стран. В частности, Вэнс раскритиковал отмену выборов в Румынии, назвав это "отходом от демократии".