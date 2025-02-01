Германия не может позволить себе тратить 5% ВВП на оборону, как того требует президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesspiegel.

"5% нашего ВВП соответствовали бы 42% федерального бюджета, это почти каждый второй евро, который тратит правительство, €230 млрд. Мы не можем это себе позволить и не можем тратить столько", - заявил Писториус.

Также глава Минобороны Германии считает, что страны НАТО не могут принять цифру, названную Трампом "в одностороннем порядке без обсуждения". При этом он согласен с тем, что Германия должна увеличить расходы на военные цели.

"Я неоднократно и настойчиво выступал за это в течение последних двух лет", – добавил Писториус.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с оценкой Трампа, что Европа должна больше платить за поддержку Украины, поскольку находится ближе, чем Штаты.

Также он заявил, что Россия производит за три месяца то, что производит весь Североатлантический альянс за год. Генсек НАТО добавил, что если Евросоюз не выделит больше денег на оборону, то европейцы будут учить русский язык.