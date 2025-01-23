Европа готова заплатить за американское оружие для Украины. Об этом заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Reuters.

Он призвал президента США Дональда Трампа продолжать поставки.

"Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе. Если эта новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину со своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать", - сказал Рютте.

При этом он согласился с оценкой Трампа, что Европа должна больше платить за поддержку Украины, поскольку находится ближе, чем Штаты.

Ранее СМИ писали, что команда Трампа заверила Евросоюз, что считает необходимым оказывать Украине дальнейшую поддержку.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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