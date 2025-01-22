Каждый день войны в Украине - "это день, когда Европейский Союз и НАТО могут стать сильнее". Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

По его словам, пока Украина воюет с РФ, Запад имеет время подготовиться к своей возможной войне.

"Мы все еще можем сдерживать российскую агрессию в Европе. Во-первых, с помощью военной поддержки Украины. И с помощью поддержки украинской промышленности и интеграции оборонной промышленности ЕС и Украины. Защищая Украину, мы защищаем Европу. Каждая ракета, каждый беспилотник, сбитый Украиной, — это те, которые не будут угрожать Европе, те, которые не будут угрожать НАТО. Каждый день, пока Украина продолжает бороться, - это день, когда Европейский Союз и НАТО могут стать сильнее", - заявил Кубилюс.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что президент США Дональд Трамп достигнет соглашения по Украине в промежутке от трех до шести месяцев.

"Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа (за которые Трамп изначально обещал закончить войну - Ред.) превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело", - сказал Стубб.

Он добавил, что решение по Украине не должно стать "Афганистаном 2.0", когда посредников "сделки" впоследствии обвинят, что они "продали Украину".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обещания Запада однажды принять Украину в НАТО были "ложью".