Новый президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен как можно скорее закончить войну в Украине и для этого собирается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Точные сроки окончания войны он назовёт после разговора с президентом РФ.

Об этом Трамп заявил в первый день своего пребывания в должности президента США.

Главные его заявления по Украине:

с Путиным Трамп собирается поговорить и встретиться в ближайшее время. После этого он и назовёт сроки окончания войны;

для Путина, по мнению Трампа, было бы хорошо пойти на сделку по Украине с целью окончания войны. По его словам, если Путин откажется заключить сделку, то он "разрушит Россию", и у РФ "будут большие неприятности";

санкции против РФ сохранятся до завершения войны;

Трамп считает, что Зеленский настроен на сделку по завершению войны в Украине;

Трамп снова повторил, что "война между Украиной и Россией не должна была начаться и не началась бы, если б он был президентом", и заявил, что намерен ее завершить в ближайшее время.

Приводим полное заявление Трампа по войне в Украине и о переговорах с Путиным.

В нем он дал понять две вещи. Что приоритетным для него является разговор с Путиным (потому что Зеленский, по словам Трампа, уже готов на сделку). И что отказ Путина от остановки войны будет "разрушительным" для экономики РФ.

Вопрос Трампу прозвучал так: "Вы сказали, что вскоре поговорите с президентом Путиным. А что насчет президента Зеленского, и какое ваше послание ему?"

"Да, я бы поговорил (с Зеленским - Ред.). Но он сказал мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Может да, а может и нет. Я не знаю. Но он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушит Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в большой беде. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России. Так что я бы надеялся, что у нас с ним (с Путиным - Ред.) будут хорошие отношения и мы найдем общий язык. И, знаете, я бы надеялся, что он хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

Также Трамп ответил на вопрос, сможет ли он завершить войну в Украине за 24 часа, как обещал ранее.

Он заявил, что находится на своем посту всего полдня, и в шутку добавил, что "у меня есть еще полдня".

На вопрос, когда он все же собирается урегулировать конфликт, Трамп ответил: "Мы постараемся сделать это как можно быстрее".

Напомним, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. Украина является одним из крупнейших получателей американской помощи.

Между тем Сенат утвердил Марко Рубио в должности госсекретаря США.

Рубио заявил, что каждая из воюющих сторон должна будет пойти на уступки, которые являются "естественной частью разрешения любого конфликта".

"Всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", - заявил Рубио.

Он не уточнил, о каких именно уступках может идти речь, но отметил, что окончательное решение будут принимать Россия и Украина. Рубио также сказал, что прекращение войны является главным приоритетом Дональда Трампа.

Как сообщалось, в своей инаугурационной речи Трамп не вспомнил об Украине, но пообещал закончить все войны.