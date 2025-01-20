Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным уже через несколько дней после инаугурации.

Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки положить конец войне в Украине, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Подготовку разговора начали несколько дней назад.

"Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования (в Украине - Ред.), который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным", - пишет издание.

CNN напоминает, что Байден не разговаривал с российским президентом почти три года.

Накануне своей инаугурации Трамп снова заявил, что остановит войну в Украине и не допустит третьей мировой войны, "к которой мы очень близки".

Напомним, еще в конце прошлого года Трамп говорил, что встретится с Путиным для завершения войны в Украине.

Между тем, как пишут западные издания, Украина предупредила Трампа, что ранние мирные переговоры будут иметь катастрофические последствия.