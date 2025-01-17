У Дональда Трампа будет возможность заключить "хорошую сделку" по Украине, если на это согласится Киев.

Об этом заявил на пресс-конференции уходящий государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Я считаю, что будущая администрация находится в том положении, когда, если украинцы захотят и решат, она сможет помочь заключить хорошую сделку. А президент Трамп говорит о хороших, сильных сделках. Я думаю, что у нас есть возможность заключить такую сделку", - сказал дипломат.

При этом Блинкен выступил против немедленного прекращения огня без механизмов "сдерживания" РФ.

"Потому что мы знаем следующее: по мнению Путина, если прекратить огонь, он просто отдохнет, подготовится, а затем, когда сочтет момент подходящим, снова нападет. Поэтому в любое прекращение огня должно быть встроено эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он не напал снова. Это, я думаю, необходимая часть любой хорошей, сильной сделки для Украины", - сказал Блинкен.

На днях Блинкен хвалил новое наступление ВСУ в Курской области. По его мнение, оно поможет Украине на будущих переговорах.

Отметим, что Трамп и его соратники акцентируют внимание на том, чтобы быстрее прекратить войну и остановить гибель людей. Взгляды команды нового президента мы анализировали в отдельном материале.