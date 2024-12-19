Украинцам сейчас необходимо принять фундаментальное решение: продолжать борьбу или же вести переговоры об установлении мира.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC Morning.

"Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня", - сказал Блинкен.

Государственный секретарь США подчеркнул, что также крайне важным является вопрос, готова ли Россия это сделать.

"Впрочем, если дойдет до этого (до переговоров - Ред.), мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильной сделки", – добавил он.

По его словам, это означает дальнейшую работу для укрепления позиций Украины на поле боя, чтобы она имела необходимые ресурсы, боеприпасы и мобилизованных бойцов.

Ранее Блинкен утверждал, что остановка огня в Украине возможна лишь на условиях, позволяющих не допустить дальнейшей российской агрессии.

А до этого Кит Келлог выражал уверенность в том, что Украина и Россия готовы к проведению диалога о завершении войны.