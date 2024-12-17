Сразу два представителя Офиса президента сделали заявления о невозможности мирных переговоров с РФ на данный момент: глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк.

"Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не останется ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", - сказал Ермак на заседании Конгресса местных и региональных властей во Львове.

Подоляк же в интервью журналисту Василию Голованову объяснил, что "нет возможности вести переговоры", поскольку "позиции сторон абсолютно несопоставимы". По его словам, Киев готов обсуждать сейчас лишь вопросы гарантий безопасности.

"О чем переговоры? О международном праве - пожалуйста. О неприкосновенности территорий - пожалуйста. О гарантиях безопасности, например, коллективной архитектуре безопасности Украины как члена Альянса - пожалуйста. Или другие форматы гарантий безопасности, чтобы четко обезопасить территорию не только Украины, а вообще стран восточной группы от возможной экспансии РФ на 3-4-м этапах - пожалуйста", - сказал Подоляк.

Отметим, что эти заявления прозвучали на следующий день после слов Дональда Трампа о том, что он получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.

О перспективах переговоров мы рассуждали в отдельном материале.