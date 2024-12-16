Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже достиг "небольшого прогресса" по урегулированию войны в Украине.

Об этом Трамп сообщил во время выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По его словам, он "усердно работает" над прекращением конфликта.

"Мы усердно работаем... Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс", - заявил республиканец.

Он отметил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.

Кроме того, избранный президент США сообщил о намерении вступить в контакт и с Зеленским, и с Путиным по поводу урегулирования ситуации в Украине.

Трамп также добавил, что жертвы у обеих сторон выше, чем заявляется официально, о чем он получает отчеты "каждую неделю".

Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщал, что команда Дональда Трампа ведет переговоры с уходящим президентом страны Джо Байденом и украинскими официальными лицами о прекращении войны с Россией. Заявлялось, что Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться перемирия в первый день своего президентства.

Между тем сегодня в окружении Трампа снова намекнули, что он ограничит помощь Украине. Кандидат на пост советника президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Трамп хочет "положить конец этому конфликту", "сделать это настоящим концом, а не просто паузой".