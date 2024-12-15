В окружении новоизбранного американского президента Дональда Трампа намерены "внимательно изучить" инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом заявил будущий советник по нацбезопасности США Майк Уолтц в эфире телеканала CBS.

"Необходимо прекратить боевые действия. И, если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает", – сказал Уолтц, отвечая на вопрос о предложениях венгерского премьера.

При этом соратник республиканца отказался уточнить, обсуждалась ли эта идея между Орбаном и Трампом в ходе недавней встречи.

"Орбан регулярно общается с россиянами, у него явно хорошие отношения с президентом Трампом, и я надеюсь, что весь мир захочет увидеть какое-то прекращение бойни, что происходит на востоке Украины", – ответил Уолтц.

Напомним, на днях Орбан обвинил Владимира Зеленского, что Киев отказался от идеи перемирия на время рождественских праздников. В Офисе президента опровергли, что им поступало такое предложение со стороны Венгрии.

Ранее "Страна" писала, что Уолтц предлагал надавить на Путина и Зеленского с целью прекращения войны.