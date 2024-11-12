Конгрессмен-республиканец из Флориды Майк Уолтц, которого СМИ называют будущим помощником Дональда Трампа по национальной безопасности, незадолго до выборов рассказывал в интервью, как его однопартиец в случае победы может заставить Украину и РФ заключить мирное соглашение.

Уолтц заявил, что на Владимира Путина можно надавить, сократив доходы РФ от экспорта нефти и газа, для чего следует усилить санкции и увеличить продажу американских энергоресурсов, а также обеспечив Украину дальнобойным оружием.

Судя из его слов, это может быть сделано, если российский президент откажется от "плана Трампа".

"Прежде всего следовало бы усилить энергетические санкции против России. Россия, по сути, - это бензоколонка с ядерным арсеналом. Сейчас Путин продает больше нефти и газа, чем до войны, — через Китай и Индию. Если объединить это с развитием нашей собственной энергетики и снятием ограничений на экспорт сжиженного газа, его экономика и военная машина быстро исчерпают свои ресурсы", - заявил Уолтц.

Конкретные способы давления на Украину он не привел, но сказал, что "у нас есть достаточно рычагов влияния на Зеленского, чтобы посадить их за стол переговоров".

Отметим, что после победы Трампа, согласно утечкам из его штаба, его действия будут заключаться в том, чтобы заморозить войну по линии фронта, оставив за РФ захваченные территории. Также республиканец хочет на десятилетия отсрочить прием Украины в НАТО.

Подробнее о планах Трампа мы рассуждали в отдельном материале.