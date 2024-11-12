Украина разрабатывала свой "план победы" с учетом возможной победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Два из трех пунктов в плане были призваны заинтересовать Трампа и были представлены ему президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в сентябре: замена части американских войск в Европе украинскими и использование украинских природных ресурсов.

Источник утверждает, что Трамп был "заинтересован" в этих двух пунктах.

Американские и европейские союзники, включая высокопоставленных республиканцев, до того дали советы Киеву, как лучше сформулировать предложения, чтобы стимулировать более тесное сотрудничество с Вашингтоном в случае, если президентом станет Трамп.

Также Трампу предложили право проверки инвесторов для Украины, чтобы избежать вливания китайских денег. Зависимые от Пекина отрасли могут переключиться на поставщиков из США.

FT также подтверждает информацию о том, что готовится замена посла в США Оксаны Маркаровой.

Напомним, накануне стало известно, что в первый день на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров.

О чем говорят последние заявления Трампа и его команды, мы анализировали в отдельном материале.

Также мы подробно рассказывали, что значит для Украины победа Трампа.