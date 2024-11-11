Владимир Зеленский намерен заменить посла в США Оксану Маркарову и изучает кандидатуры на место ее потенциального переемника.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в статье "Трамп побеседовал с Путиным, призвав российского лидера не производить эскалацию в Украине".

"Напряженность между Украиной и командой Трампа усилилась после визита Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании в сентябре. Сторонники Трампа, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который призвал Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову, раскритиковали визит в колеблющийся штат как политический трюк. Зеленский сейчас пересматривает кандидатов на ее замену, сказал чиновник в Украине", – говорится в статье.

Официально планы сменить посла в США Киев не комментировал.

В той же статье Washington Post со ссылкой на некие источники сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Этот разговор опровергли в Кремле, а статью назвали "наглядным примером качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в довольно уважаемых изданиях".

Напомним, в сентябре спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон призывал Зеленского уволить Маркарову после скандального визита президента Украины на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении демократов. Поездку негативно оценили другие республиканцы, восприняв ее как участие президента Украины в предвыборной кампании Камалы Харрис.